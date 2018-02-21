داعش يقتل 20 سائق شاحنة عراقيا على حدود العراق وسوريا

أخبار الآن | العراق - الأنبار خاص (حسام الأحبابي)

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن 20 سائق شاحنة عراقي وقعوا في كمين لمسلحين من تنظيم داعش في الجانب السوري قرب الحدود مع العراق، المصادر الأمنية أوضحت لأخبار الآن أن مسلحين داعش نصبوا كمينا لعشرين سائق شاحنة من سكان الأنبار وهم في طريق العودة الى العراق من جهة محافظة دير الزور السورية , مضيفة أن مسلحي داعش سرقوا الشاحنات أيضاً بعد قتلهم سائقيها.

يذكر أن الحدود العراقية السورية تمسكها قوات مشتركة من الجيش وحرس الحدود العراقيين ، حيث تواصل تلك القوات عمل تحكيمات للشريط الحدود بهدف منع تسلل الإرهابيين من سوريا الى العراق، و تنفذ القوات الأمنية والعسكرية العراقية عمليات تمشيط مستمرة للحدود العراقية من جهة سوريا غربي البلاد بحثاً عن فلول داعش الذين فروا الى الصحراء وفي مناطق البادية المحاذية للحدود العراقية السورية، هذا و تندلع بين فترة و أخرى إشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي و فلول من تنظيم داعش خلال عمليات ملاحقتهم في الصحراء.



في غضون ذلك عقدت وزارتا الداخلية في كل من العراق و الأردن مباحثات تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود بين البلدين لمنع الإرهابيين و مسلحي داعش من التسلل عبر الحدود أو إستخدامها للتخفي بعد عمليات تحرير محافظة الأنبار.



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