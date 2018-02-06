أربيل تعلن احتجاز 4 آلاف مقاتل من داعش بينهم أجانب

أخبار الآن | أربيل - العراق (وكالات)

أعلنت حكومة إقليمِ كردستان العراق، الثلاثاء، أن القوات الأمنية الكردية تحتجزُ قرابةَ 4000 مقاتلٍ من تنظيمِ داعش، بينهم أجانب سَلمت اثنينِ منهم لبلديهما.

وأوضحَ منسقُ التوصيات الدولية في حكومةِ إقليم كردستان العراق، ديندار زيباري، في مؤتمر صحافي بأربيل أنهُ "منذ العام 2014 وحتى العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبشمركة نحو 2500 شخصٍ من المنتمين لداعش.

وأكد زيباري أن "هؤلاء محتجزون بعلم من فريق الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم لوجودهم في مخيمات النزوح خارج الإقليم".

وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، لفت المسؤول الكردي إلى أن "بعضا منهم تم تسليمه إلى دولته، بينهم صحافي سلم إلى القنصلية اليابانية في أربيل وآخر إلى القنصلية الأميركية".

وطالبت الحكومة الاتحادية إقليم كردستان مرات عدة بتسليم هؤلاء المعتقلين، إلا أن زيباري أشار إلى أن "هذا يجب أن يتم وفق تنسيق مشترك وبإشراف الأمم المتحدة".

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