الجيش النيجيري ينقذ 76 تلميذة بعد هجوم لبوكو حرام

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (أ ف ب)

قال ثلاثة من أولياء الأمور وأحد سكان قرية نيجيرية ومسؤول محلي في تصريحات لرويترز إن الجيش النيجيري أنقذ 76 تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين يوم أمس الأربعاء بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام.

وكانت مصادر قد صرحت لرويترز في وقت سابق أمس بأن هناك مخاوف تتعلق باختفاء أكثر من 90 تلميذة بعد الهجوم الذي وقع على قرية دابتشي في ولاية يوبي بشمال شرق نيجيريا.

ولم تتمكن رويترز من معرفة مصير بقية التلميذات المفقودات

واقتحم مسلحو بوكو حرام ثانوية الفتيات العلمية الحكومية الداخلية في قرية دابتشي بولاية يوبي مساء الاثنين وقال السكان في البدء ان التلميذات والمعلمين لاذوا بالفرار.

وفرت غالبية التلميذات والمعلمين من الثانوية خوفا من تعرضهم للخطف كما حصل في شيبوك قبل اربع سنوات.

وأعلن مسؤول الشرطة في ولاية يوبي عبد المالك سومونو للصحافيين "عادت 815 تلميذة" من اصل 926 ولا تزال الاخريات "مفقودات"، موضحا انه "لم يتم تأكيد اي حالة خطف حتى الان".



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