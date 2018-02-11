جماعة "بوكو حرام" تفرج عن 13 رهينة بعد المفاوضات

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (أ ف ب)

أطلقت جماعة بوكو حرام المتطرفة سراحَ ثلاثَ عشرةَ شخصا كانوا قد اختُطفوا في شهرِ تموز - يوليو الماضي، ومن بينِ المُفرجِ عنهم عشرةٌ من النساء كنَ اختطفن إثرَ هجومٍ على قافلةٍ للشرطة إلى جانبِ ثلاثةٍ من الباحثين اختفوا من مدينةِ مايدوغوري خلالَ رحلةٍ لاستكشافِ النفط.



وقال مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان، إن عملية اطلاق سراح المختطفين تمت بعد مفاوضات أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد الرئيس النيجيري ان الجيش كثف جهوده لتحرير مئة فتاة كن قد اختفين منذ أربع سنوات، وافرج عن 13 شخصا خطفوا منذ العام الماضي في نيجيريا هم عشرة شرطيين وثلاثة جامعيين كانوا محتجزين لدى جماعة بوكو حرام المتطرفة، وفق ما اعلنت السبت الرئاسة النيجيرية بدون نشر تفاصيل عن عملية الافراج.



وكان تم خطف الشرطيين العشرة في حزيران/يونيو 2017 اثر كمين نصب لهم في نواحي مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، اما الجامعيون الثلاثة في جامعة مايدوغوري فخطفوا في تموز/يوليو اثناء مهمة بحث حول النفط في شمال شرق البلاد ايضا.



وقال غاربا شيهو المتحدث باسم الرئاسة ان "الافراج عنهم جاء اثر سلسلة مفاوضات قادها الرئيس (محمد) بخاري ودعمتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر"، واوضحت السلطات النيجيرية ان المحررين ال13 هم في طريقهم الى ابوجا تحت حماية الجيش.



وكان بخاري اعلن في كانون الاول/ديسمبر 2015 ان بوكو حرام "دحرت تقنيا" امام حملة الجيش، وقال في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ان الهجمات على القرى والاعتداءات الانتحارية التي تسارعت مجددا، ما هي الا "الرفسات الاخيرة لحصان يلفظ انفاسه"، وخلفت اعمال العنف في نيجيريا منذ 2009، 2,6 مليون نازح و20 الف قتيل على الاقل.



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