أمريكا: كل الخيارات مطروحة لحل أزمة كوريا الشمالية

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (رويترز)

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن كوريا الشمالية جوزيف يون إن جميع الخيارات ِمازالت مطروحة على الطاولة لحلِ المواجهة النووية مع بيونغ يونغ ، إلا أنه لفت إلى أن الخيار العسكري لا يلوح في الأفق القريب.

وأضافَ المسؤول الأمريكي أن واشنطن تسعى إلى حل ٍسلمي للأزمة، مؤكدا أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل.

وقال يون "سياستنا تميل بدرجة كبيرة إلى الحل السلمي للأزمة النووية الكورية الشمالية. قلنا مرارا إن ما نريده هو الحوار".

وأضاف "قلنا كذلك إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وجميع الخيارات تتضمن الخيارات العسكرية".

ورفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التخلي عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة رغم عقوبات تزداد صرامة فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية. وأجرى الشمال تجارب على إطلاق صواريخ فوق اليابان.

وكان يون يتحدث بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيم كوريا الشمالية بأنه "لئيم". وقال إن سعي بيونجيانج للحصول على صواريخ قد "يهدد قريبا جدا" الأراضي الأمريكية وتوعد بمنع حدوث ذلك.

ولم يعرض ترامب تفاصيل جديدة عن كيف يعتزم كبح كوريا الشمالية. وتقول إدارته إنها تفضل الحل الدبلوماسي لكنها كررت مرارا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة.