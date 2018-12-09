انتخابات مبكرة في أرمينيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



يتوجه الناخبون في أرمينيا، اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتحابات برلمانية مبكرة. ويشارك في الانتخابات 11 حزبا، أبرزها تحالف بقيادة رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشينيان. ويتوقع أن يحصد التحالف نحو 70 % من مقاعد البرلمان الذي يتكون من 105 مقاعد، منهيا مرحلة سيطرة الحزب الجمهوري على الحياة السياسية منذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفييتي عام 1991.

واستقال "باشنيان" من رئاسة الوزراء في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بهدف إجراء انتخابات مبكرة من شأنها تعزيز سلطته عبر حصد المزيد من المقاعد في البرلمان، على حساب "الجمهوري" الذي يقوده وزير الدفاع السابق فيكين سركيسيان.

وتشير استطلاعات إلى إمكانية أن يُحرم الحزب الجمهوري من دخول البرلمان بعجزه عن تخطي العتبة الانتخابية (4 %)، فيما يتوقع أن يحصل حزب "أرمينيا المزدهرة" على 6 % في المركز الثاني بعد تحالف "خطوتي".

ويختار البرلمان رئيس وزراء جديدا في جلسته الأولى بعد الانتخابات، والمقررة في 31 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وبدأ انهيار سلطة الجمهوريين مع اتساع رقعة احتجاجات شعبية ربيع العام الجاري، انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق سيرج ساركيسيان، وتولي "باشينيان" المنصب، رغم احتفاظ الحزب التقليدي بحو نصف مقاعد البرلمان.

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