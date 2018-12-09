احتجاجات ضد انضمام كندا لميثاق الأمم المتحدة للهجرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرفت مدينة أوتاوا الكندية السبت صدامات أمام البرلمان بين ناشطين يمينيين معارضين لانضمام كندا إلى ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، وآخرين مؤيديدين لاستقبال المهاجرين، حسب مصادر صحفية.

وتبادل حوالى مئتين من أعضاء مجموعات يمينية قومية ونحو مئة مشارك في تظاهرة مضادة الشتائم أمام البرلمان في أجواء من البرد الشديد.

واندلعت الصدامات في بداية التظاهرة ظهر السبت. لكن شرطة مكافحة الشغب تدخلت بسرعة للفصل بين المجموعتين واعتقلت متظاهرا. وعندها بدأ الحشد يردد "ارفضوا اتفاق الهجرة" بينما كانت المجموعة المضادة تهتف "عار" و"نرحب بالمهاجرين" و"ليعد العنصريون إلى بلدهم".

وقال سيلفان برويت الناطق باسم حركة "لا موت" (الحزمة) اليمينية القومية إن اتفاق الأمم المتحدة يهدد سياسات الهجرة الوطنية، وهو رأي مطابق لموقف زعيم المعارضة المحافظة أندرو شير ويدينه بشدة أنصار توقيع الميثاق.

وأضاف برويت أن "كندا بنيت على الهجرة وتعلمنا العيش معا ووجدنا طريقة ليجري ذلك بشكل جيد"، مؤكدا أنه "لسنا بحاجة لاتفاقية حول الهجرة ليقولوا لنا ماذا نفعل ويغيروا طريقة مجدية".

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