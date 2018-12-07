تقارير عن انتهاك هواوي العقوبات ضد إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أثار اعتقال المسؤولة التنفيذية وابنة مؤسس شركة هواوي، منغ وانزهو، في ولاية فانكوفر الكندية، مخاوف وتساؤلات بشأن الهدنة التجارية بين كل من أمريكا والصين، بعد أن جاء طلب القبض عليها من السلطات الأمريكية للتحقيق في انتهاكات مزعومة للعقوبات التجارية الأمريكية، وفقا لما ذكره مصدر مطلع لرويترز، بينما صرحت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة وكندا لم توضحا أسباب الاعتقال.

ما هي هواوي ومتى تأسست؟

تعد شركة هواوي أكبر مورد لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، بلغت إيراداتها حوالى 92 مليار دولار العام الماضي، وهي على عكس الشركات الصينية الأخرى، تقوم بالكثير من أعمالها في الخارج، وهي رائدة في السوق التكنولوجي في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

تأسست الشركة في العام 1987 من قبل ضابط عسكري سابق . وعلى الرغم من أن هيكل ملكيتها خاص، إلا أن الشركة تصف نفسها بأنها ملك للموظف ، يقع مقرها في إقليم "شينزين" في جنوب الصين ولديها حوالى 180 ألف موظف.

في الربع الثاني من عام 2017 باعت الشركة أكثر من 54 مليون هاتف محمول في أنحاء العالم , ما يعادل 15 بالمئة من حجم سوق الهواتف المحمولة في العالم، وتغلبت على آيفون لتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية بعد سامسونغ الكورية.

ورغم أن أجهزتها تحظى بشعبية في أنحاء العالم , إلا أن العديد من الدول وضعتها في القائمة السوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي وخصوصا في مجال معدات الجيل الخامس من شبكة الاتصالات.

ما هي الدول التي أوقفت استعمال هواوي؟

تقول وكالات الاستخبارات الأمريكية إن شركة هواوي مرتبطة بحكومة الصين , وإن معداتها يمكن أن تحتوي على أجهزة تجسس تابعة للحكومة الصينية، دون الإعلان عن أي دليل علني , الأمر الذي نفته الشركة مرارا.

واتخذت الحكومة الأمريكية سلسلة من الخطوات لمنع الشركة من دخول أسواق الولايات المتحدة، بما في ذلك حظر المشتريات الحكومية من معدات الشركة، ومنع الحكومة من تقديم المساعدة لأي شركة نقل تستخدم معدات شركة هواوي.

هذا الأمر أدى الى خطوات تصعيدية مثل انسحاب كبرى شركات الاتصالات (Verizon Communications) و(AT & T) من صفقات توزيع الهواتف الذكية للشركة في وقت سابق هذا العام.

معظم الدول حتى حلفاء الولايات المتحدة مثل كندا وبريطانيا وألمانيا، لم تقم في البداية بأي تحركات ضد شركة هواوي، وعللت تلك الدول ذلك بأن لديها إجراءات كافية لاختبار معدات الأمن , لكن أستراليا ونيوزيلندا حظرتا أخيرا شركة هواوي من بناء شبكات 5G، وهناك مؤشرات على أن دولاً أخرى بما فيها ألمانيا تعيد النظر في هذه المسألة.

هل اعتقال منغ وانزهو مرتبط بهذه المخاوف الأمنية؟

لم تكشف السلطات الأمريكية عن الظروف المحيطة باعتقال منغ، لكن أحد الأشخاص المطلعين على الأمر قال لوكالة رويترز إن الاعتقال يتعلق بانتهاكات العقوبات التجارية الأمريكية.

وقبل أعوام نشرت وسائل إعلامية احتمالية تعاون شركة هواوي مع شركة تطلق على نفسها اسم "سكاي كوم"التي حاولت بيع أجهزة كمبيوتر Hewlett-Packard، لمشغل هواتف محمولة إيراني، في انتهاك للعقوبات المذكورة.

ماذا عن الشركات الصينية الأخرى المتهمة بانتهاك العقوبات ضد إيران؟

أقرت شركة (ZTE) العام الماضي بتهمة التآمر والتهرب من الحظر الأمريكي، عن طريق بيع معدات أمريكية إلى إيران، ما أدى إلى إقرار وزارة التجارة الأمريكية بانتهاك التسوية ومنعها من شراء أي بضاعة أمريكية, ما أوقف الكثير من أعمال الشركة، وتم رفع الحظر لاحقاً بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هل تتعلق هذه القضايا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟

التحقيقات حول العقوبات كانت سبقت الحرب التجارية، لكن توقيت الاعتقال حدث في الوقت الذي توصل فيه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هدنة مؤقتة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، ما أثار مخاوف الكثيرين في الأسواق المالية والتجارية حول احتمالية إفساد الهدنة.

كيف ترد الصين على هذا اللغط؟

أصدرت السفارة الصينية في كندا بياناً قالت فيه إن الصين "ترفض وتحتج بشدة على مثل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتحض السلطات الكندية على تصحيح الخطأ وإطلاق سراح منغ وانزهو".

كما كتب رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" (Global Times) الصينية يقول :" من الواضح أن الولايات المتحدة تدفع بخط المعركة نحو أبوابنا، ونحن نعتبر اعتقال منغ وانزهو إعلان حرب على الصين."

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