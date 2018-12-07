الإعلام الصيني: توقيف مسؤولة هواوي تحرك "دنيئ"

أخبار الآن| بكين- الصين (أ ف ب)

اعتبرت وسائل الإعلام الصينية توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشوتحركا "دنيئا" يأتي في إطار الحد من الطموحات التكنولوجية لبكين. وقامت صحيفة "تشاينا دايلي" بالتحذير من أن التحكم بتوسع هواوي مضر بعلاقة الصين و أمريكا، و أشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول الحد من توسع هواوي عالميا باعتبار الشركة هي القائد الأساسي لشركات التكنولوجيا الصينية.

كما أثار توقيف مسؤولة المجموعة الصينية هواوي غضب الحكومة الصينية وسط قلق من انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية. وصرحت افتتاحية أن على الحكومة الصينية التفكير جديا في توجه الولايات المتحدة لانتهاك الاجراءات القانونية قصد كبح مشاريع التكنولوجيا الصينية، و أنه من الواضح أن واشنطن تتبع نهجا دنيئا لأنها لم تستطع وقف تقدم أجهزة هواوي 5 جي في السوق.

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