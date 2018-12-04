محكمة أمريكية تصدر اليوم حكما بحق جندي متهم بتقديم دعم لداعش

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعقد محكمة أمريكية، اليوم، جلسة للنطق بالحكم في قضية رقيب في الجيش الأمريكي متهم بتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش".

وحسب وزارة العدل الأمريكية، بدأ الرقيب إيكا يكا إريك كانغ البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما، بتأييد تنظيم "داعش" منذ بداية عام ألفين وستة عشر، حين أقام عملاء مكتب التحقيق الفدرالي اتصالا به، منتحلين صفة عناصر "داعش".

واعترف المتهم في أغسطس الماضي بذنبه في أربعة تهم موجهة إليه ومتعلقة بالإرهاب. ويواجه فيها عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عاماً.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، قدم الجندي للعملاء عتادا عسكريا ووثائق سرية، ووافق على تدريس الفنون القتالية لهم وتصوير فيديو لتدريب عناصر آخرين للتنظيم.

وبايع الجندي تنظيم "داعش" خلال عملية مفبركة نظمها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي له، وأكد كانغ بعدها استعداده لتنفيذ هجمات في هونولولو، المركز الإداري لولاية هاواي الأمريكية، قبل أن يتم اعتقاله.

وحاول عدد من زملائه في الخدمة العسكرية وأقاربه الدفاع عنه، حيث وصفوه بـ "الجندي المثالي"، وكشفوا أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، ورصدوا تصرفات غريبة في سلوكه.

وحسب إفادات توماس مايا، المسؤول في قاعدة فورت روكر العسكرية، الذي خدم فيها كانغ، فإن الجندي لم يسع لتقديم دعم لـ"داعش" بنفسه، بل وافق على ما طلبه منه عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عمليتهم التي نظمت بطلب من الجيش.

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