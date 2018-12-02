مصر: محاكمة جنائية لمهاجمي كنيسة حلوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحال النائب العام المصري أحد عشر متهما للمحاكمة الجنائية، على خلفية الهجوم بسلاح آلي على كنيسة مارمينا العجائبي, والبابا كيرلس السادس بحلوان جنوبي القاهرة، أواخر العام الماضي.

وجاء أمر الإحالة للمحاكمة، بعد توجيه تهمة تأسيس وتولي قيادة, والانضمام لجماعة تكفيرية وتمويل عناصرها , وقتل عشرة أشخاص من بينهم شرطي, فضلا عن الشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الشرطة بالقوة.

كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر والتنسيق مع جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر.

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