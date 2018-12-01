استدعاء سفير مصر لدى روما بقضية مقتل جوليو ريجيني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

استدعى وزيرُ الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي السفيرَ المصري لدى روما , من أجلِ حض القاهرة على إلقاءِ الضوء على مقتلِ طالبٍ إيطالي في العاصمةِ المصرية بحسب الوزارة.

وأفادت وسائلُ إعلام إيطالية أنه بسبب البطءِ في التحقيق الذي تجريه القاهرة , يستعدُ المدَّعون الإيطاليون المكلفون بهذا المِلف والذين كانوا هذا الأسبوع في مصر، لفتحِِ تحقيقٍ رسمي ضد عدد من عناصر الاستخبارات المصرية.

ومطلع 2016 عُثر على جثة طالب الدكتوراة جوليو ريجيني (28 عامًا) المتخصص في الحركات النقابية مشوَّهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في ضاحية القاهرة وكانت هذه القضية أثرت كثيرًا على العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون كفاية في التحقيق، وكانت إيطاليا استدعت سفيرها احتجاجًا في نيسان/أبريل 2016.

وتشتبه الصحافة الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بقيام عناصر في الأجهزة الأمنية بخطف ريجيني وتعذيبه، ونفت الحكومة المصرية هذه الفرضية. وأرسلت إيطاليا سفيرًا جديدًا إلى القاهرة في أيلول/سبتمبر 2017 كما تقربت الحكومة الشعبوية التي وصلت إلى سدة الحكم في حزيران/يونيو مع مصر.

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