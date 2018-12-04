القاء النظرة الأخيرة على جورج بوش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة(وكالات)

فـُتحت أبواب القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس أمام الأمريكيين لالقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأسبق جورج بوش.

وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بخدمة بوش اللأب للولايات المتحدة على مدار عقود وألقى عدد من أعضاء الكونغرس بكلماتهم في مراسم خاصة أجريت بهذه المناسبة وسط أفراد عائلته وعدد من الشخصيات العامة

كما وقف أعضاء المحكمة العليا أمام جثمانه لإلقاء تحية الوداع. و كان القاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بدأ الاثنين بنقله على متن طائرة الرئاسة من مدينة هيوستن في ولاية تكساس إلى العاصمة واشنطن. وأمر الرئيس دونالد ترامب بإرسال طائرة الرئاسة لنقل الجثمان من هيوستن إلى قاعدة أندروز العسكرية في ولاية ميريلاند.

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