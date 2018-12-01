أبرز المحطات السياسية للرئيس الأمريكي الـ41.. جوج بوش الأب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وفاة والده جورج بوش الأب الذي كان يعاني من عدة أمراض، عن عمر يناهز الـ94 عاماً بعد تسلمه مناصب سياسية متعددة، من عضو في الكونغرس إلى مندوب لدى الأمم المتحدة، ورئيس للحزب الجمهوري ومبعوث إلى الصين، ومدير لوكالة المخابرات المركزية، إلى نائب رئيس لمدة سنتين مع الرئيس ذو الشعبية الطاغية رونالد ريغان.

هو سياسي أمريكي وكان الرئيس 41 للولايات المتحدة من عام 1989 إلى 1993 ونائب رئيس الولايات المتحدة الثالث والأربعين من عام 1981 إلى 1989.

كان بوش عضواً في الحزب الجمهوري، وعضواً في الكونغرس وسفيراً ومديراً للمخابرات المركزية.

منذ عام 2000، أصبح يشار إليه باسم "جورج هـ. و. بوش" أو "بوش 41" أو "بوش الأكبر" أو "جورج بوش الأب" لتمييزه عن ابنه الأكبر جورج دبليو بوش الذي أصبح الرئيس الـ 43 للولايات المتحدة.

أجّل بوش دراسته الجامعية بعد الهجوم على بيرل هاربور في عام 1941، وانضم إلى البحرية الأمريكية في عيد ميلاده الـ18، وأصبح أصغر طيار في البحرية الأمريكية في ذلك الوقت.

عمل في مجال النفط، وأصبح مليونيراً في سن الـ40، ودخل مجلس النواب في عام 1966، وأصبح رئيساً للجنة الوطنية للجمهوريين في عام 1973.

خلف الرئيس رونالد ريغان عام 1988 بعد فوزه بالرئاسة وركز على السياسات الخارجية فشهدت فترته الرئاسية سقوط جدار برلين عام 1989 وحل الاتحاد السوفيتي بعد عامين من توليه الرئاسة في أمريكا، وقيادة العملية العسكرية في حرب الخليج الثانية.

غادر بوش منصبه في عام 1993، وأسس مكتبته الرئاسية في عام 1997.

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وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب