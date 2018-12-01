وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، عن عمر ناهز 94 عاما ، وأعلن نجله الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وفاة والده الذي كان يعاني من عدة أمراض.

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993 ، وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكان الرئيس الأميركي الـ 41 للولايات المتحدة، أصيب قبل سنوات بداء الباركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك. وكانت حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة، أجبرته على الدخول مراراً إلى المستشفى.

وجاء موته، الذي أعلن عنه جورج بوش ومكتبه أيضاً، بعد أقل من ثمانية أشهر من وفاة زوجته البالغة من العمر 73 عاماً ، باربرا بوش.

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مصدر الصورة: (Getty Images North America)