الفيضانات تقتل أكثر من 20 شخصا في الفلبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل أكثر من عشرين شخصا في الفلبين ونزح نحو خمسة آلاف شخص شرق البلاد، إثر انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن منخفض استوائي، أسفر عن هطول أمطار غزيرة على ستة أقاليم. وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني بأن "قوة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية والوسطى".



وقالت الشرطة الفلبينية إن "معظم الضحايا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية بمدينة ليجزابي في إقليم الباي على بعد 336 كيلومترا جنوب شرقي مانيلا".فيما قال مسؤولو الطوارئ إن "فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن العديد من المفقودين في المناطق المتضررة".

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