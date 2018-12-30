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مقتل 15 إرهابيا على حدود مالي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)                   

قتل 15 ارهابيا على الحدود مع مالي في عملية مشتركة لجيش النيجر وقوة برخان الفرنسية المنتشرة في دول الساحل الإفريقي، وفق ما أعلنت قيادة الجيش الفرنسي ليل السبت-الأحد. وفي تغريدة، أكدت قيادة الجيش الفرنسي أنها نفذت ضربات جوية ليل 27 ديسمبر ضد ارهابيين تجمعوا جنوبا على الحدود على مقربة من تونغو. 

وقامت قوات من جيش النيجر ومن قوة برخان لاحقاً بإنزال على الأرض، منتشرةً في "مواقع مختلفة"، لتمشّط المنطقة كاملةً "خلال الساعات ال48 التي تلت". وقتل 15 ارهابيا في هذه العملية، كما تم ضبط "20 آلية" و26 قطعة سلاح، بينها رشاشات مع ذخيرتها. 

وهنّأت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في تغريدة جيشي البلدين "بالعملية المشتركة الناجحة" في غرب النيجر. وأكدت أن "تعزيز قوة جيوش دول الساحل الخمس مستمر"، في إشارةٍ إلى القوة المشتركة لدول المنطقة (النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا)، المنتشرة بهدف حماية حدودها. وتعرضت هذه القوة المشتركة لأسوأ هجوم إرهابي في 29 حزيران/يونيو الماضي في مقرها في مالي.

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