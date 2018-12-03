فرنسا: كلفة أضرار قوس النصر تصل إلى مليون يورو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية فيليب بيلافال أن كلفة الأضرار الجسيمة التي لحقت بقوس النصر خلال تظاهرات "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية قد تصل إلى مليون يورو.

وقال بيلافال لصحيفة لو فيغارو :"أقدر كلفة الأضرار بمئات آلاف اليوروهات، بل حتى بمليون يورو، النصب سيظل مغلقا أمام الجمهور لعدة أيام".

وقوس النصر الذي يعتبر من أبرز الرموز الوطنية في فرنسا تعرض عصر السبت لأعمال تخريب ونهب طالت الأثاث والأعمال الفنية وأجهزة الكومبيوتر، إضافة إلى جدرانه التي كتبت عليها شعارات بالطلاء.

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