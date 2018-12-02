الحكومة الفرنسية تتعهد برد حازم على الاحتجاجات

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

و في نفس الشّأن.. وزيرة العدل الفرنسي، نيكول بيلوبيه، الأحد، قالت إنه سيكون هناك رد حازم للغاية من نظام العدالة الجنائية ضد المتورطين من أصحاب السترات الصفراء.

وأكدت وزيرة العدل الفرنسية خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إخضاع الكثير من الأشخاص للمحاكمة الفورية يوم غد.

وأضاف وزير العدل الفرنسي في معرض تصريحاته "سيحال ثلثا 372 شخصا محتجزا إلى قاض". وردا على سؤال حول احتمال فرض حالة الطوارئ، قال: "لست متأكدا من أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد. أعتقد أن هناك خيارات أخرى".

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