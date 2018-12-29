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البرلمان البريطاني قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الجمعة، أن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتا.

وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان، ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا الشهر المقبل على أن يَجري التصويت في منتصف يناير.

 وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يمكننا أن نجتاز ذلك".

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