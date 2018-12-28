بريطانيا تعتزم مضاعفـة رسوم أكياس البلاستيك

أخبار الآن | لندن - المملكة المتحدة (رويترز)

بدأت بريطانيا أمس الخميس مشاورات بشأن مضاعفة الرسوم على الأكياس التي تستخدم مرة واحدة بدءا من عام 2020، وتوسيع نطاق الخطة لتشمل جميع المتاجر في مسعى للحد من مخلفات البلاستيك.

ومنذ أكتوبر /تشرين الأول 2015 أصبحت متاجر التجزئة الكبيرة في انجلترا ملزمة قانونا بفرض رسم قدره خمسة بنسات على الأكياس البلاستيكية في إجراء تقول الحكومة إنه أدى لوقف استخدام 15 مليار كيس.

ومع ذلك، وزعت سبعة من أكبر المتاجر في بريطانيا نحو مليار كيس بلاستيكي بينما وزعت متاجر أصغر 3.6 مليار كيس.

وفي أغسطس آب، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع نطاق فرض الرسم ليشمل كل متاجر التجزئة وزيادة الحد الأدنى للسعر إلى عشرة بنسات "13 سنتا" اعتبارا من بداية عام 2020، وبدأت يوم الخميس مشاورات بشأن ما اقترحته.

وقالت وزيرة الدولة للبيئة تيريس كوفي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "نود أن نرى خفضا كليا نسبته 90 في المئة في الأعداد... قبل زيادة الرسوم".

وتقول جمعية حماية البيئة البحرية إن هناك تراجعا كبيرا في عدد الأكياس التي تصل إلى الشواطئ منذ فرض الرسوم.

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