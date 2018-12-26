تعطل الطيران في مطار شارل ديغول بسبب لعبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

اعتقلت الشرطة الفرنسية، شخصين كانا يحملان لعبة على شكل مسدس في مطار شارل ديغول في باريس، اليوم الأربعاء، مما أثار حالة من الفزع وإجلاء مؤقت لإحدى صالات الركاب.



وقال متحدث باسم المطار، إنه تم اعتقال شخصين نحو الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وأضاف أنه كإجراء احترازي، جرى فرض نطاق أمني لمدة نحو 45 دقيقة، لتتأجل خلال هذه الفترة رحلات الطيران وعمليات أخرى في صالة الركاب.

وذكرت قناة “فرانس إنفو” أن شابين اعتقلا بعد أن رُصدا وهما يخرجان، ما اتضح أنها لعبة على شكل مسدس من حقيبة، ولم يتسنَ على الفور الاتصال بمسؤولي الأمن في المطار للتعليق.

وتبقى فرنسا على حالة تأهب مرتفعة منذ أن تعرضت لهجمات نفذها عناصر يحملون فكر تنظيم داعش في عام 2015.

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