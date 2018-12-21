أفغانستان: الانسحاب الأمريكي المحتمل لن يؤثر على الأمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت الرئاسة الأفغانية أن سحب بضعة آلاف من الجنود مريكيين من أفغانستان، لن يؤثر على أمن البلاد.



و قال متحدث باسم رئاسة أفغانستان إنه إذا انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان فذلك لن يكون له تأثير على الأمن لأن الجيش الأفغاني يمارس فعلياً منذ أربع سنوات ونصف السنة السيطرة الكاملة على البلاد.

من جهة أخرى أفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس دونالد ترامب إتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "القرار اتُخذ. سوف يكون هناك انسحاب كبير".

وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية، أو ينفذون عمليات خاصة لمكافحة الارهاب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من 7 آلاف جندي أميركي سيعودون من أفغانستان.

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