حزب العمال البريطاني يدعو إلى تصويت لسحب الثقة من ماي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، الإثنين، إلى إجراء اقتراع بسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وتأتي دعوة كوربين الذي يتزعم حزب المعارضة الرئيسي بسبب عدم سماح "ماي" للبرلمان بالتصويت على الفور على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربين خلال جلسة مجلس العموم البريطاني، إنه "هذا غير مقبول بالمرة"، مضيفا "لذا سيدي الرئيس، ولأنني لا أملك سبيلا آخر لضمان إجراء التصويت هذا الأسبوع، فإنني أتقدم بطلب ينص على التالي: بما أن هذا المجلس لا يثق في رئيسة الوزراء، بسبب عدم سماحها لمجلس العموم بإجراء تصويت جاد على الفور بشأن اتفاق الانسحاب.. فإنني سأتقدم بهذا الطلب على الفور".

وحذرت تيريزا ماي، من استفتاء جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن إجراء استفتاء آخر سيؤدي إلى كسر الثقة بين الحكومة والشعب.

وزعمت رئيسة الوزراء البريطانية بأن إجراء استفتاء آخر سيؤدي إلى ضرر سياسي لا يمكن إصلاحه، كما أنه سيضع البلاد في وضع حرج.

وجاء ذلك بعدما حث رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين: جون ميجور: وتوني بلير: على إجراء استفتاء جديد، إذا لم يتمكن مجلس النواب من الاتفاق على خطوة جديدة بشأن "البريكسيت".

وكان بلير قال: إنه بالرغم من أنه كان من أشد المعجبين بإصرار ماي على إبرام صفقة جديدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك الكثير من النواب المعارضين لها بعدما ألغت التصويت.

جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعرضت الأسبوع الماضي لاستفتاء لسحب الثقة منها، بعدما ألغت تصويت مجلس العموم بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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