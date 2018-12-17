ماي تحذر من استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت مقتطفات من خطاب ستلقيه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، رفضها القاطع لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن ذلك سيصيب السياسة البريطانية بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه".

ووفق مقتطفات من الخطاب نشرها داونينغ ستريت، ان ماي ستشدد على عدم نكث العهد مع البريطاني في استفتاء ثان مضيفة ان ذلك سيتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه لنزاهة السياسة البريطانية

وصوتت بريطانيا للخروج الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى عام 2016، ومن المقرر أن يحدث الانفصال في 29 مارس (آذار) من العام المقبل.

وتبذل ماي جهوداً من أجل الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق إجراءات الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين الشهر الماضي، وذلك في ظل دعوات لإجراء استفتاء ثانٍ من أجل الخروج من "المأزق"، إلا أنها تعتبر ذلك خيانة لنتيجة استفتاء عام 2016 وتقويضاً لثقة البريطانيين في السياسة.

وقالت مارغريت باكيت العضو في البرلمان عن حزب العمال المعارض: "تصويت عام جديد سيكون مختلفا عن استفتاء عام 2016، لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى بريكست".

وأضافت: "أي جهد لفرض بريكست بدون غالبية كبيرة وبدون التحقق من الإجماع المستمر للشعب البريطاني، سيزيد فقط من الانقسامات".

ويؤيد العشرات من أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب الرئيسية إجراء استفتاء ثان، وكذلك رئيسا الحكومة السابقين جون ميجور وطوني بلير.

وأجّلت ماي تصويتاً حاسما للنواب على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الشهر المقبل، تاركة المشهد السياسي في حالة من الغموض.

وفيما لو لم يتمكن البرلمان من إقرار الاتفاق، فإن بريطانيا سوف تخرج بأية حال من الاتحاد الأوروبي، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات تجارية خطيرة وأزمة مالية.

إلا أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وهو أحد أبرز المنادين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتبر أن أي شخص يفكر في إجراء استفتاء ثان هو "مجنون".

وكتب الاثنين في مقالته الأسبوعية في صحيفة (ديلي تلغراف): "استفتاء ثان سيثير مشاعر فورية وعميقة بالخيانة لا يمكن إزالتها أبداً".

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