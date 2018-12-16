إطلاق سراح أربعة أفراد من عائلة منفذ هجوم ستراسبورغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت السلطات الفرنسية سراح أربعة أفراد من عائلة منفّذ الهجوم الذي استهدف الثلاثاء سوقا لأعياد الميلاد في مدينة ستراسبورغ، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة، أن ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيكات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

وأعلنت النيابة العامة إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شيكات "29 عاما" الذي نفّذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات إرهابية استهدفت فرنسا.

والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن تبني تنظيم داعش لاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ "انتهازي تماماً".

ويركّز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شيكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء، أو في التواري عن الأنظار.

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