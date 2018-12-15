مقتل جنديين في انفجار لغم شمال شرق نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل جنديان، نيجريان، وجرح ثالث، في انفجار لغم زرعته "بوكو حرام"، لدى مرور آلية عسكرية في شمال شرقي نيجيريا، قرب الحدود مع الكاميرون.

وذكرت مصادر صحافية، أن الآلية العسكرية، كانت تقوم بأعمال دورية قرب مدينة "غامبورودانس" في ولاية بورنو، واصطدمت بلغم أدى لهذا الانفجار، وفقاً للمصادر.

وكان جنديان نيجيريان قتلا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وأصيب العشرات، بجروح في انفجار لغمين في شمال شرق البلاد.

والسبت، قام أفراد من "بوكو حرام" تنتمي الى فصيل مبايع لداعش، في غرب إفريقيا، بمهاجمة قاعدة عسكرية في مدينة غودومبالي في شمال شرق نيجيريا، وعلى إثر الهجوم تدخل سلاح الجو النيجيري.



وأوضحت المصادر نفسها أنه تم صد الهجوم إثر تدخل سلاح الجو النيجيري.

ومنذ تموز/يوليو الماضي، نفذ أكثر من عشرين هجوماً على قواعد عسكرية غالبيتها تبنى مسؤوليتها داعش، في غرب إفريقيا.

وتشهد نيجيريا أعمال تمرد من قبل مجموعات مختلفة، أوقعت منذ العام 2009 أكثر من 27 ألف قتيل، وأدت إلى نزوح نحو مليوني شخص.

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