ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين بسبب عملهم

أخبار الآن | نيويورك (رويترز)

ذكر تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين خلف قضبان السجون بسبب عملهم في شتى أرجاء العالم، في ارتفاع متزايد ليصل إلى رقم قياسي.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين في إحصاء سنوي إلى إن هناك 251 صحفيا مسجونين بسبب أدائهم لعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر كانون الأول الحالي، كما أضافت اللجنة أن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر "أخبار كاذبة" ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي وتسعة في عام 2016.

كما أن العدد الإجمالي للصحفيين السجناء يقل بنسبة ثمانية في المئة عن الزيادة القياسية المسجلة في العام الماضي التي بلغت 272 صحفيا وذلك حسبما ذكرت لجنة حماية الصحفيين، والتي تعد مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة الامريكية وتعمل على الترويج لحرية الصحافة.

ولا يتضمن العدد الكلي الصحفيين المفقودين أو الذين تحتجزهم أطراف غير تابعة للدولة. وقالت اللجنة إن هناك عشرات الصحفيين المفقودين أو المخطوفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينهم عدد يحتجزهم الحوثيون في اليمن.

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