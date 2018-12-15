أمريكا تخفض الإنفاق على التحقيق بالتدخل الروسي في الإنتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خفّض المحقق الخاص، روبرت مولر، نفقاته المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بمعدل 15%، وفق ما أفاد مكتبه الجمعة 14 كانون الأول (ديسمبر)، وسط اتهامات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحقيق بهدر الكثير من الأموال.

وقال مكتب المحقق الخاص إنه أنفق 8.47 مليون دولار من نيسان(أبريل) حتى أيلول(سبتمبر)، مقابل 9.98 مليون في الأشهر الـ 6 التي سبقت.

وبلغ الإنفاق بالمجمل منذ تسمية مولر محققاً خاصاً في 17 أيار (مايو) 2017 أكثر من 25 مليون دولار، وأدى حتى الآن إلى 8 حالات إقرار بالذنب وإدانة 1 و3 أحكام بالسجن.

وهناك احتمالية أخرى بأن يدر التحقيق الكثير من الغرامات المالية بما يفوق ما تم انفاقه، ففي إدانات الاحتيال المالي وغسل الأموال ضد رئيس حملة ترامب السابق، بول مانافورت، أمرت المحكمة بالحجز على عقارات وأصول أخرى تساوي عشرات ملايين الدولارات.

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