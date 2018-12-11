كارلوس غصن يتقدم بشكوى بعد تمديد احتجازه في اليابان

أخبار الآن| طوكيو- اليابان (رويترز)

تقدم رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن بشكوى بعد تمديد احتجازه لمدة 3 أيام من قبل السلطات اليابانية لمدة 10 أيام أخرى، وفقا لقرار محكمة طوكيو الجزئية.

وتم تأكيد تمديد فترة اعتقال غصن، الثلاثاء، بعد أن قررت النيابة احتجازه، الإثنين، بناء، على اتهامات إضافية بأنه لم يفصح عن دخله الذي يزيد عن 38 مليون دولار في الفترة بين عامي 2015 و 2017.

كما اتهم غصن، الإثنين، بأنه لم يفصح عن دخله في إيداعات شركات نيسان بنحو 5 مليارات ين ياباني.

وكان قد تم القبض على كارلوس غصن في اليابان نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للاشتباه في سوء تصرفه المالي، بما في ذلك تقليل دخله في التقارير المالية وإساءة استخدام أصول شركة نيسان.

وصوّت مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي بالإجماع على إقالته من رئاسة الشركة، بعد أيام من اتخاذ نيسان نفس الخطوة، بينما عينت رينو رئيسا تنفيذيا بالوكالة وأبقت غصن في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

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