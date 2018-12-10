مذكرة توقيف جديدة بحق كارلوس غصن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر المدعون العامون في طوكيو الإثنين مذكرة توقيف جديدة بحق كارلوس غصن بتهمة عدم تصريحه عن كامل دخله لفترة ثلاث سنوات اعتبارا من 2015. وتأتي المذكرة بالتزامن مع توجيه المدعين تهما لغصن بعدم التصريح عن كامل دخله بين الأعوام 2010 و2015 وإلى شركة نيسان نفسها لدورها في تقديم التصاريح.

وأفاد كل من تلفزيون "إن.إتش.كيه" الحكومي ووكالة "كيودو" للأنباء عن توجيه التهم التي تتعلق بادعاءات بأن غصن لم يصرح عن جزء من دخله لخمس سنوات منتهية في 2015. و إن الرئيس السابق لشركة نيسان الذي اعتقل للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية نفى التهم المنسوبة إليه. وكان التلفزيون نقل في وقت سابق عن غريغ كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في نيسان الذي اعتقل مع غصن، دفاعه عن مكافأة غصن، قائلاً إنه جرى بحثها مع مسؤولين آخرين ودفعت بشكل مناسب.

في المقابل، اتهم مدعون يابانيون من نيسان غصن وكيلي بالتآمر معاً لعدم الكشف عن حوالي نصف المستحقات المالية التي حصل عليها غصن، من عمله في نيسان، وذلك على مدى خمس سنوات منذ عام 2010 وقدرها 10 مليارات ين (88 مليون دولار). كما أشارت الشركة أيضاً إلى مخالفات أخرى عديدة. يذكر أن وسائل إعلام يابانية كانت كشفت بدورها أنّ الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية

اقرأ المزيد:

احتجاز كارلوس غصن قد يمتد لنهاية 2018