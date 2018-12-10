تعطل حركة القطارات في ألمانيا جراء إضراب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا الاثنين إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، وفق ما أفادت الشركة المشغلة "دويتشه بان". وأشار بيان الشركة إلى حصول "اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية" جراء إضراب لمدة أربع ساعات بدأ الساعة 05,00 (04,00 ت غ).

يأتي ذلك بعد أن انهارت محادثات بشأن الأجور مع شركة دويتشه بان يوم السبت.وقال الاتحاد، الذي يمثل أغلب العاملين في قطاع السكك الحديدية إنه لم يعد بالإمكان تجنب الإضرابات التحذيرية، مما أثار مخاوف بشأن تعطل وسائل النقل في فترة عطلة عيد الميلاد.

وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب. ويريد اتحاد العمال زيادة في الأجور بنسبة 7.5% وله مطالب أخرى أيضًا متعلقة بعدد ساعات العمل والإجازات. وقالت شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة 5.1%

على مرحلتين ومبلغا يدفع لمرة واحدة قدره 500 يورو بما يعني أن العرض في الإجمالي يساوي سبعة% من الزيادة. وأضافت الشركة أن قرار اتحاد العمال وقف المحادثات يتسبب في «تصعيد غير ضروري بالمرة» سيزعج المسافرين في فترة عيد الميلاد. وأحجم الناطق باسم الاتحاد العمالي عن القول ما إذا كان الإضراب سيؤثر على منطقة بعينها أكثر من غيرها.

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