إطلاق حملة "السترات الحمراء" في تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت حركة شبابية في تونس بإطلاق حركة احتجاج سلمية تدعى "السترات الحمراء" وذلك على غرار حركة السترت الصفر في فرنسا،وياتي هذا تزامناً مع بدء إضراب المحامين عن العمل يوم الاثنين في كافة محاكم البلاد ، كما قرر أساتذة التعليم الثانوي تنظيم يوم غضب وطني الأربعاء .

وتأتي هذه الخطوة، وفقا للنشطاء، ردا على "الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج".

وأصدر نشطاء بيانا نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسميا عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.

وجاء في البيان "نعلن اليوم رسميا، نحن مجموعة من الشباب التونسي، تأسيس حملة السترات الحمراء لإنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية والتصور وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمق الهوة بينها وبين الشعب التونسي- علي حد تعبيرهم.

وأوضح البيان أن حركة "السترات الحمراء" هي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم. وأعلنت الحملة عن "التزامها بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي ورفض الواقع السائد".

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