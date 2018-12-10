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الامم المتحدة: نقترح انسحاب الحوثيين من الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اقترحت الامم المتحدة وقف الحرب في مدينة الحديدة اليمنية خلال المحادثات الجارية في السويد، ونصت على انسحاب المتمردين الحوثيين من المدينة الساحلية مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وبحسب مصدرين في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فان وتعرض الامم المتحدة نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

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