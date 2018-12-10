التحالف يصدر تصاريح لدخول سفن مساعدات إلى اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن إصدار 17 تصريحا لسفن متوجهة لموانئ البلاد وعلى متنها مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وأوضح التحالف أنه التصاريح التي جرى إصدارها تشمل 11 تصريحا جويا، و 17 تصريحا بحريا، إضافة إلى 10 تصاريح برية، و 115 تصريحا لحماية القوافل.

وبحسب الأرقام التي قدمها التحالف العربي، وصل إجمالي عدد التصاريح التي تم تقديمها 153 خلال 72 ساعة.

في غضون ذلك، ما زالت ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانىء لتفريغ حمولتها، وقوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوما.

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