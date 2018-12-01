زلزال قوي يضرب ألاسكا الأمريكية وتحذير من تسونامي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ضرب زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر، جنوبي ولاية ألاسكا الأمريكية، مما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من احتمال وقوع تسونامي.

وذكرت الوكالة الجيولوجية الأمريكية أن سكان أنكوريج عاصمة ِ الولاية شعروا بالزلزال، إلا أنه لم يُبلغ بعد عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار.

ووقع الزلزال الساعة 17،29 بتوقيت غرينتش على بعد 13 كلم من أنكوريج وعلى عمق 41 كلم.

ونقلت صحيفة إنكوراج ديلي نيوز، أبرز صحف الولاية "أن الهزة كانت قوية الى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف، وجعل الأبنية تهتز في هذه المنطقة" من الولاية.

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