زلزال يضرب شمال غربي الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضرب الصين زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر قوته 4.9 درجة، اليوم الاحد، منطقة شينجيانغ الإيغور في شمال غرب الصين.

كما أوضح مركز شبكات الزلازل الصيني أن : "مركز الزلزال الذي وقع في منطقة بورو تالا، الواقعة على الحدود مع منغوليا بلغت شدّته 4.9 درجات، وعلى عمق 22 كيلو متر"

كما أشار المركز إلى أنه لم يتم تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار مادية

ويذكر أنه كثير من الهزات الأرضية تحدث في منطقة شمال غربي الصين.

كما أعلن المركز مؤخرا عن وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، في نفس المنطقة في أوائل الشهر الحالي، ولم ينجم عنه أي أضرار أو ضحايا بشرية.



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