زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 13%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت 13 بالمئة، لفتوق ال100 مليار دولار، نتيجة تخفيف القيود على المبيعات.

وتسيطر الولايات المتحدة على تجارة الأسلحة في العالم، إلا أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لزيادة صادرات الأسلحة رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والحملات المطالبة بالحد من السلاح.

ومن أكبر شركات السلاح الأمريكية، التي تبيع سفنا ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها من السلع لجيوش أجنبية، بوينغ ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب غرومان.

وجاءت زيادة الصادرات لأسباب منها خطة جديدة تحمل اسم (اشتروا الأمريكي) صاغتها إدارة ترامب في أبريل/ نيسان وخففت القيود على المبيعات وحثت في الوقت نفسه المسؤولين الأمريكيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة الأعمال خارج البلاد في قطاع الأسلحة الأمريكية.

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