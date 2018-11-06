الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألفي مهاجر في المتوسط منذ يناير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي أكثر من 2000 مهاجر ولاجئ مصرعهم منذ يناير هذا العام عند محاولة عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، كما أعلنت الأمم المتحدة موضحةً أن أكثر من نصفهم ماتوا بينما كانوا يحاولون الذهاب إلى إيطاليا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة شارلي ياكسلي في ندوة صحافية في جنيف، إن حوالي 105 آلاف طالب لجوء ومهاجر وصلوا الى أوروبا حتى الآن هذه السنة،

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان، هذه "هي السنة الخامسة على التوالي" التي يفوق فيها العدد 100 ألف مهاجر ولاجئ.

لكنه أضاف أن هذه العتبة تحققت متأخرةً هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة، فعلى سبيل المقارنة، تحقق هذا الرقم في يوليو(تموز) من العام الماضي.

وأصبحت إسبانيا هذه السنة الوجهة الرئيسية للمهاجرين واللاجئين، بعد وصول أكثر من 49 ألف شخص عبر البحر، أمام اليونان بأكثر من 27 ألف، وإيطاليا بأكثر من 22 ألف.

ولقي أكثر من 1260 شخصاً حتفهم بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا، أي أكثر من نصف عدد القتلى حسب منظمة الهجرة الدولية.

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