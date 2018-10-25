السودان يعلن عن خطة تقشف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة 15 شهراً، تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019. تهدف السياسة الجديدة إلى مواجهة التضخم الذي وصل إلى 70 بالمئة في سبتمبر الماضي.



وأكد رئيس الوزراء، أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني 3 مرات خلال العام الحالي، لتصل قيمة الدولار الواحد 47.5 جنيها، وفق سعر الصرف الرسمي.

وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، وبسبب ذلك خرجت في يناير الماضي مظاهرات في العاصمة الخرطوم، ولكن السلطات الأمنية سيطرت عليها.

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