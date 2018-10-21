البنطال زي فاضح بالسودان وهذه المطربة أوقفت لارتدائه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( باج نيوز )

بتهمة الظهور بملابس فاضحة خلال إحدى الحفلات الفنية في السودان ألقت شرطة النظام القبض علي مطربة سودانية .

و ذكرت وسائل إعلام سودانية، السبت، أن شرطة النظام العام في العاصمة الخرطوم أوقفت المطربة منى مجدي سليم، على خلفية اتهامات تتعلق بارتدائها ثياب غير مناسبة .

ونقل "باج نيوز" عن مصدر إن الشرطة أوقفت منى سليم الخميس الماضي، قبل أن تفرج عنها بالضمان العادي، وتوقع المصدر أن تقدمها الشرطة في وقت لاحق الأحد إلى محكمة النظام العام شرق الخرطوم، وفقاً لهذه الاتهامات.

وكانت الفنانة الشابة قد شغلت وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بنطالاً، خلال حفل أقامته مؤخراً بمول "سيتي بلازا" في الخرطوم. الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها.

مصدر الصور : موقع أخبار السودان

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