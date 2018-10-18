"خلص" تنهي القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الموسيقي اللبناني زياد الرحباني أنه تعاون مع والدته الفنانة فيروز لإنتاج أغنية جديدة، ليُثبت عمليا انتهاء القطيعة التي استمرت بينهما لسنوات.

وقال الرحباني في مقابلة تلفزيونية، إن أغنية "خلص" تم تسجيلها بالفعل ، لكنها لم تُطرح في الأسواق بعد، كما كشف الملحن الشهير عن عملين جديدين يجمعانه مع أيقونة الغناء اللبنانية، سيطلقهما قبل نهاية العام الجاري.

وفي يونيو الماضي، أعلن الرحباني عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته، بعد انقطاعها قبل أكثر من 3 سنوات بسبب إعلانه موقفها السياسي، الأمر الذي أغضب فيروز.

واعتبر أن ما وقع مع والدته "مجرد سوء تفاهم لكن استفاد منه الكثيرون".

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