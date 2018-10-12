قرار قد يفضي الى سحب أغاني إليسا من أنغامي ويوتيوب وروتانا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لمّحت الفنانة اللبنانية أليسا إلى أن جميع أغانيها وكليباتها سيتم سحبها من التداول عن جميع المواقع الإلكترونية والخدمات الموسيقية، الأمر الذي صدم متابعيها وقد يتسبب بارتدادات كبيرة في عالم الموسيقى العربية.

وكانت أليسا تفاعلت خلال الساعات الماضية مع عدد من المنشورات التي تلقتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، ردّت فيه على عدم تمكن المستمعين من الاستماع إلى الأغاني، بأن الأيام المقبلة قد تشهد سحب جميع أغانيها من التداول على الإنترنت كي تصبح في مكان واحد بشكل حصري.

وأعربت الفنانة عن غضبها إزاء ما يحصل، بخاصة أنها عملت على مدى السنوات الماضية من أجل الترويج لأعمالها الفنية على منصات التواصل ومن بينها "يوتيوب". وفي التفاصيل التي صرّحت بها أليسا، ستعمل شركة ​روتانا​ على سحب جميع أغاني الفنانين المتعاقدين معها عن كل التطبيقات، من بينها يوتيوب وأنغامي لكي تحصرهم في مكان واحد.

وإزاء التطورات الأخيرة، أكدت أليسا أنه في حال سارت روتانا بقرار سحب الأغاني من يوتيوب، فإنها قد تقدم على فسخ العقد الموقع بينها وبين روتانا.

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توسع روتانا

وكانت شركة "المملكة القابضة" التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال أعلنت في بيان لها سابقاً أنها استكملت صفقة بقيمة مليار ريال لشراء أسهم مصدرة حديثاً من شركة "ديزر" الفرنسية العالمية لخدمات بث المحتوى السمعي عبر الإنترنت.

ومن المقرر شراء أسهم في ديزر عن طريق شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا، حيث تستعد ‫الأخيرة‬ لدخول إلى سوق الديجيتال من خلال تطبيق ‪Deezer‬ للموسيقى والذي سيحصل على الحق الحصري لعرض الأعمال المنتجة من قبل الشركة.

وعلى الرغم من التهديد الذي أطلقته أليسا بإمكانية فسخ عقدها في حال لم يتم السماح لها بإبقاء أغانيها مفتوحة أمام معجبيها، إلا أن العقود القانونية قد تطالها، بخاصة أنه في حال تركت روتانا، لن يكون بإمكانها أخذ أرشيف الأغاني الخاص بها بعيداً عن "المملكة القابضة" كون أن الأعمال الفنية تم إنتاجها داخل استديوهات روتانا التي لا تزال تملك الحق الحصري لها.

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