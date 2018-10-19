بشكل مفاجئ تزايد الطلب على هذه الحقيبة.. والسبب ميغان ماركل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصبحت دوقة "ساسكس" .. "ميغان ماركل" رمزا للأناقة البسيطة بعد زواجها من الأمير هاري، كما أصبحت محط الأنظار حول العالم خلال حضورها المناسبات الرسمية..

حاليا تزور دوقة "ساسكس ميغان ماركل" مع زوجها الأمير هاري أستراليا حيث اعتمدت إطلالات مختلفة عن العادة بسبب حملها إذ تخلت وللمرة الأولى عن الحذاء الكلاسيكي، المروّس من الأمام وبالكعب العالي الرفيع واستبدلته بحذاء كاحل بكعب عريض وظهرت في إطلالة أخرى بحذاء مسطّح بأسلوب "الباليرينا"، وفق موقع "ياسمينا".

في إطلالتها الأخيرة بفستانها الأزرق ومعطفها البيج اعتمدت ماركل حقيبة Sylvie من توقيع "غوتشي" الماركة العالمية وقد تزايد الطلب عليها بشكل كبير وسرعة هائلة بعيد أن أطلّت ماركل متألقة بها، الملفت في إطلالة ماركل أيضاً، فستانها الذي أتى بقصّة الـ Wrap والكشاكش المثنيّة والذي يؤكّد حرصها على اختيار قصّات معيّنة خلال حملها..



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