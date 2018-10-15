"ميغان" دوقة ساسيكس والأمير "هاري" ينتظران طفلهما الأول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أعلن القصر الملكي البريطاني "كنسينغتون بالاس" اليوم الإثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن "ميغان ماركل"، دوقة "ساسيكس" حامل بطفلها الأول من الأمير هاري، ويأتي هذا الخبر السعيد بعد خمسة أشهر فقط من زواج الأمير والممثلة الأمريكية في حفل زفاف شاهده الملايين وبث مباشرة من قلعة "وندسور" البريطانية، وفق موقع "CNN".



وأكد القصر البريطاني، إنه من المتوقع أن تنجب "ميغان" طفلها في ربيع السنة القادمة 2019، حيث ستصبح الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى جدة مرة أخرى.

الجدير ذكره، أن الأمير هاري حفيد ملكةِ إنكلترا اليزابيث الثانية، تزوج رسميا من الممثلة الأمريكية "ميغان ماركل"، ليصبحا أحدث زوجين في العائلة الملكية البريطانية العريقة في احتفالٍ كبير، وتبادل العروسان عهودَ الزواج وارتديا الخواتم، في مشهد عاطفي باسم تابعهُ الملايين حول العالم..

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