رصد عبوة ناسفة في حقيبة مسافر بكتالونيا
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
رصد أمن السكك الحديدة في كتالونيا، عبوة متفجرة وضعت داخل حقيبة أحد المسافرين من خلال جهاز المسح الضوئي الموجود على بوابات السكة.
وأوضحت الشرطة الكتالونية أن أمن السكك الحديدية رصد العبوة، وأن قوات من الأمن تتعامل مع هذا الحادث.
وأضافت الشرطة أن أمن السكك تلقى بلاغاً حوالي الساعة الثامنة صباحاً (07:00 بتوقيت غرينتش)، بعد رصد العبوة داخل حقيبة، مشيرة إلى أنها تواصل عمليات الفحص.
وعلى إثر ذلك، أغلقت قوات من أمن السكك الحديدة خطين للسكك الحديدة بعد رصد العبوة المفتجرة في المكان، فيما أعلنت الشرطة في وقت سابق أن البلاغ مزيف.
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