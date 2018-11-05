روحاني: إيران ستخرق العقوبات وتبيع النفط

أخبار الآن | طهران - إيران (صحف)

قال الرئيس الإيرانى حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

يأتي ذلك عقب إعلان الإدارة الأمريكية أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ، وأن العقوبات تطال قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك.

العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تطال 700 من الشخصيات والكيانات، وأن الإدارة الأمريكية تعهدت بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق.

اقرا: "العقوبات الأكبر" على إيران تدخل حيز التنفيذ

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خير إيران بين "التخلي عن نهجها العدائي" و "مواجهة كارثة اقتصادية".

وتؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها تهدف إلى أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية "أقرب ما يمكن من الصفر".

لكن واشنطن أعلنت أن ثمانية دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق الاثنين.

ووفقا لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فإن هذا الاستثناء تقرر لأن هذه الدول "أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان، ولأنها تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة.



