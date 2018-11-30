أوبرا وينفري تتحدث عن العنف ضد المرأة في جوهانسبرغ

أخبار الآن| جوهانسبرغ- جنوب افريقيا (رويترز)

تحدثت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عن العنف ضد المرأة , خلال حضورها لفعاليات الاحتفال بعيد الميلاد الـ100 لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا. وسوف تـَنضَم لأوبرا، التي تعرضت في السابق لاعتداء، جرايس ماتشل أرملة مانديلا ونشطاء معنيون بحقوق المرأة، خلال فعاليات افتتاح حملة 16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة.

ويشار إلى أن أوبرا، التي يطالبها الكثير من الديمقراطيين في أمريكا الترشح للرئاسة، كانت صديقة مقربة لمانديلا، الذي أمضى 27 عاما في السجن بسبب مكافحته لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ويعد العنف ضد النساء مشكلة كبيرة في جنوب أفريقيا، حيث سجلت الشرطة 40035 حادث اغتصاب خلال العام المالي .2017-2018 وقالت إحدى الحاضرات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) حول سبب تشوقها للاستماع لأوبرا ” لقد حضرت هنا لسماع كيف سوف تتحدث عن قضية تؤثر على البلاد بصورة كبيرة"

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