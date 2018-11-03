الإعلان عن وفاة سوبر ماريو الحقيقي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي رجل الأعمالِ الأمريكي ماريو سيغيل الذي سُميت لعبةُ "سوبر ماريو" الشهيرة باسمه عن عمر يناهز 84 عاما.

واستلهمت الشركةُ المصنعة للعبة علامة سوبر ماريو من إسم رجل الاعمال الأمريكي، بعد أن أجَّر للشركة مخزنا في ثمانينات القرن الماضي.

ووأفادت مصادر عدة بوفاة رجل الأعمال المتخصص بالعقارات الأميركي ذو الأصول الإيطالية ماريو سيغيل، عن عمر يناهز 84 عاما.



وقال سيغيل في مقابلات سابقة، أن مطور شركة نينتيندو في الثمانينات، مينورو أراكاوا، قد أخبره أنه اختار اسم ماريو للشخصية الرئيسية في لعبة "سوبر ماريو"، التي لاقت نجاحا كبيرا حول العالم بعدها.



وكان الاسم الأصلي للعبة سوبر ماريو "غامب مان" حتى قررت شركة ننتيندو إطلاق اسم شخص على لعبتها الشهيرة.



وعلق ماريو على ذلك في صحيفة سياتل تايمز عام 1993 ساخرا: "لا زلت أنتظر عوائد حقوق الملكية الفكرية".

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