21 ثنائيا قرروا كسر ملل الهالوين (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )
عيد الهالوين هو الفرصة المثالية لتذهب بخيالك ألى حد الجنون في زيك التنكري، لكن تخيل لو أن لديك شريك مجنون أيضاً .. إلى أي خيال جامح ستصلان معاً؟
موقع برايت سايد جمع أطرف وأغرب أزياء الثنائيات نعرض لكم 21 زياً ثنائياً مميزاَ :
1- الليفة والصابون خلقا ليكونا معاً
2- الكلب المرقط متضايق للغاية ، لكن لا بأس الأهم أن كورولا سعيدة
3- لا شيئ مميز ، فقط عائلة الكسالى
4- بداية باتمان
5- الثنائي الأكثر جنوناً
6- الثنائي الأكثر رعبا.. البطارية الضعيفة ، واتصال الشبكة المقطوع ..
7- أكثر بيكاتشو ظريف
8- هذا ثنائي يكمل بعضه الأخر ..
9- تماماً مثل الكارديشان الأصليين
10- هل تذكرون التوأم المخيف من فيلم The Shining
11- السفر عبر الزمن .. الفليم المشهور
12- 50 تظليلة رمادية !
13- عشاق نظرية الانفجار الكبير سيحبون هذا الثنائي
14- ماريو ولويجي
15- الدكتور الذي أعجب بنظرات ترادي
16- ثنائي الاوريو
17- كين وباربي حقيقيان ؟
18- الجزاران الأمريكيان أحياء
19 - هذا الشبه لا يصدق
20- هل لديك الرغبة في الرقص مثل فيلم Pulp Fiction الآن؟
21- روبن وويني الدبوب الظريف
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